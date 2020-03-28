"Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.

Düzce'de "Vefa Sosyal Destek" gruplarından Türk Kızılay ekibinin yardım ettiği bir evdeki yaşlının ise alışveriş listesinin sonuna yazdığı not herkesi duygulandırdı.

Listede isteklerini sıralayan ve isminin verilmesini istemeyen bir yaşlı, "Sizlere zahmet olacağım ama kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim" notunu ekledi.

Kaynak: AA