Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da vatandaşların yardımına koştu
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Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da vatandaşların yardımına koştu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren şehit ailesini ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

25.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:42

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren şehit ailesini ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da vatandaşların yardımına koştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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