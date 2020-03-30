Vefa Sosyal Destek Grubu 569 bin 549 hanenin ihtiyacına koştu
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22 Mart, Güncel

Vefa Sosyal Destek Grubu 569 bin 549 hanenin ihtiyacına koştu

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından bugüne kadar 569 bin 549 haneye ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

30.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:00
Vefa Sosyal Destek Grubu 569 bin 549 hanenin ihtiyacına koştu

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından bugüne kadar 569 bin 549 haneye ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığının genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek gruplarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Kısıtlaması bulunan vatandaşların emekli maaşının alınması, market alışverişi, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi talepleri karşılandı.

569 BİN 549 HANENİN İHTİYACI KARŞILANDI

22-30 Mart tarihleri arasında 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama, diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 569 bin 549 hanenin ihtiyaç bildirimi valiler ve kaymakamlar koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

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