Vefa Sosyal Destek Grubu "19 Mayıs konvoyu" ile vatandaşlara moral verdi
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Vefa Sosyal Destek Grubu "19 Mayıs konvoyu" ile vatandaşlara moral verdi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla konvoy düzenledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu
19.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:40

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla konvoy düzenledi.

Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyelerinin de destek verdiği grup, daha sonra Türk bayrağıyla süsledikleri araçlarla şehir turu attı, vatandaşların bayramını kutladı.

Bir kamyonet üzerine bağlanan hoparlör sistemiyle de müzik yayını yapıldı.

Bazı vatandaşlar, ekiplere alkışlarla destek verdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, salgın süresince çok başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bugün de vatandaşların moral ve motivasyonunu yükseltmek için çaba harcayan ekiplere teşekkür eden Bilgin, vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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