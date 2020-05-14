Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü
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Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü

- Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü
14.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:23

- Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubunun içerisinde bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Vefa Sosyal Destek Ekibine silahlı saldırı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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