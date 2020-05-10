Vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi
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Vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi

Vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi
10.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:09

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Anneler Günü'nde annelere en değerli varlıkları olan çocukları için Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulunu hediye ettiklerini belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Geleceğimiz yavrularımıza ve sizlere armağan olsun" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin projelendirip hayata geçirdiği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,dünyanın en değerli varlığı, koşulsuz sevginin karşılığı olan annelerin gününü kutlarken, "En değerli varlığınız, yavrularınız için Anaların anası Zübeyde Anamızın adıyla projelendirdiğimiz Çocuk Akademimiz yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açıyor. Zübeyde Ana Çocuk Akademimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile onu ulusumuza armağan eden Zübeyde Anamıza ve onların yolunda yürüyen siz değerli annelerimize vefa, saygı ve minnetimizin ifadesidir. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde nice vatansever, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı evladımızı yetiştirerek vatanımızı kuranlara layık olmaya çalışacağız.Anne sevgisinin yerine koyulabilecek başka bir sevgi yok, hepiniz başımızın tacısınız,tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulunun çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını ifade eden Başkan Türkyılmaz, "2 bin 294 metrekare yeşil alan ve 3 bin 650 metrekare toplam inşaat alanı planlanan kreş ve anaokulunda gelişim çağındaki çocuklara aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı öğretilecek. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Kreş ve anaokulu tamamlandığında çocukların bilim, sanat, oyun, müzik, sportif etkinliklerle okula uyumu sağlanacak. Böylesine bir tesisi Mudanyalılara kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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