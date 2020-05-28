Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi
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Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi

'Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet' soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi
28.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:21

'Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet' soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi. Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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