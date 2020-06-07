HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması
07.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:59

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

Küçük, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak konuşmaya ihtiyaç hissettiğini belirterek, "Nihat Özdemir eğer, '2011 yılında şike var' diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Geçirse de mühim değil. Neticede bu işin doğrusuna Türk adaleti karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

"Bizim kulübümüzün böyle bir olayın içinde olmadığı, Başkanımız ve yöneticilerimizin böyle bir eyleme katılmadığı mahkemelerin kararlarıyla sabittir." diyen Küçük, "2011 yılı 3 Temmuz'unda vuku bulan talihsiz olaylarda kulüp başkanımızı ve yöneticilerimizi hedef alan bir eylemde bulundular. O zamanlar Sayın Nihat Özdemir kulübümüzün başkan vekili, Sayın Ali Koç da asbaşkanıydı. Aziz Yıldırım'ın cezaevine gitmesinden sonra da Nihat Özdemir ve Ali Koç başta olmak üzere o günkü yöneticiler canla başla haksızlığa uğradığımızı, böyle bir şike olayının aslının olmadığı ve bunun bir gün mutlaka ortaya çıkıp bu kumpası kuranların mahcup olacaklarını devamlı beyan ettiler. Bunların en başında da Nihat Özdemir geliyordu." şeklinde görüş belirtti.

Geride kalan 9 senede çok şeyin değiştiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Ali Aydınlar da o zamanki şanssız olarak TFF Başkanı olmasından dolayı bizim camiamız kendisine çok büyük ithamlarda bulundu. Ama geçen zaman içerisinde görüldü ki esas bu işin failleri ve bu işe sebep olanlar ne federasyon mensupları ne de başkalarıydı. Bilindiği gibi sonradan FETÖ olarak isimlendirilen paralel yapının kumpaslarıydı. Dolayısıyla bu kumpasa karşı ne TFF Başkanının gücü yeterdi ne de başka güçlerin bu konuda dahli olabilirdi. Şimdi geldiğimiz noktada 2011 yılındaki olayın şike mi değil mi konusu spor kamuoyunda ve Türk kamuoyunda çok tartışıldı ama Allah'a şükür ki geldiğimiz bugünlerde şikenin olmadığı, kulübümüze ve o zamanki başkan ve yöneticilere yapılan hareketin bir kumpas olduğu, bu kumpasın da terör örgütü sempatizanı, mensubu polisler, savcılar ve hakimler tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı."

Vefa Küçük, sonraki süreçte adil yargılama yapan mahkemelerin şikenin olmadığı yönünde karar aldığını ve o gün ismi geçen tüm kişilerin suçsuz olduklarına karar verdiğini dile getirdi.

Fenerbahçe camiasının Özdemir'den ifadelerine açıklık getirmesini beklediğini vurgulayan Küçük, "Kendisinin de böyle bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı Spor
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Spor
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Spor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Spor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Spor
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Spor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 00:02:26. #1.14#
title