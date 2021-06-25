Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a birlik çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'a birlik çağırısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'a birlik çağırısında bulundu.

Küçük, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongre sırasında 2 başkanın cenazede dahi birbirlerine selam vermediğini belirtti.

Herhangi birini değil her ikisini de suçladığını anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Eski ve yeni başkanların heybelerindeki taşları dökerek bir barış, bir birleşim yaparak birleşik Fenerbahçe şeklinde hareket etmemiz lazım. Bunun bir yolu da geçmişten bugüne haklı haksız ihraç edilmiş üyelerimizin kulübe yeniden kazandırılması lazım. Bu ancak tüzük kongresinde yapılacak değişiklikle geçici bir maddeyle hallolabilir. Yeni seçilecek sayın başkandan rica ediyorum; bir barış bir genel af çıkarmamızda yarar var. Ben bu dileğimi söylüyorum eğer bu barışı sağlayamazsa iki başkanın heybelerindeki taş bomba haline gelecek. Herhangi başkan bu bombayı camiaya atarsa bomba tesiri oluşturacak. Bu soruna dikkati çekmek istiyorum. 2 başkana da rica ediyorum, ikaz ediyorum heybelerinizdeki bombaları yok edin. Hepimiz Fenerbahçeliyiz, benden iyi Fenerbahçelisiniz, ben de hepinizden iyi Fenerbahçeliyim. Ültimatom veriyorum lütfen bunu gerçekleştirin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür