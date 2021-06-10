Vefa Küçük Caddesi'nde İçme Suyu Hattı Tamamen Yenileniyor
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Vefa Küçük Caddesi'nde İçme Suyu Hattı Tamamen Yenileniyor

Vefa Küçük Caddesi'nde İçme Suyu Hattı Tamamen Yenileniyor
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Vefa Küçük Caddesi'nde İçme Suyu Hattı Tamamen Yenileniyor Nevşehir Belediyesi tarafından Vefa Küçük Caddesi'ndeki Kocaçay hattında başlatılan altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte bölgenin içme suyu hattı tamamen yenilenecek.

Vefa Küçük Caddesi'nde İçme Suyu Hattı Tamamen Yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Vefa Küçük Caddesi'ndeki Kocaçay hattında başlatılan altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte bölgenin içme suyu hattı tamamen yenilenecek. Belediye ekipleri ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından kenti modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturmak için gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor.

Belediye ekipleri son olarak 80. Yıl Bulvarı'ndan 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu'na kadar olan Kocaçay hattında altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için çalışmalarına başladı.

Etap etap gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilki 80. Yıl Bulvarı Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasındaki 1, 2 km uzunluğundaki bölümde yapılacak.

Altyapı çalışmaları için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki parke taşları kaldırması için çalışmalara başlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattının değişimine başladı.

Sık sık arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyen belediye ekipleri bu sayede 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerinde eski hatlardan kaynaklı su kesintilerini önleyecek.

Vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmanın hedeflendiği milyonlarca liralık yatımda ayrıca bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları da döşenecek.

Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte ise üstyapı için hazırlıklara başlanacak Vefa Küçük Caddesi sıcak asfalt konforu ile buluşturulacak.

Kaynak: Habermetre

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