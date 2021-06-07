Vefa Küçük Caddesi'nde Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Vefa Küçük Caddesi'nde Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Başlıyor Nevşehir Belediyesi tarafından Vefa Küçük Caddesi'nde altyapı ve sıcak çalışması gerçekleştirilecek.

Vefa Küçük Caddesi'nde Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Vefa Küçük Caddesi'nde altyapı ve sıcak çalışması gerçekleştirilecek. İlk etapta 80. Yıl Bulvarı Kavşağı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasındaki bölümde yapılacak çalışmalar dolayısıyla yol trafiğe kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt yatırımları devam ediyor. Son olarak Güzelyurt Mahallesi'ndeki Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı'nın içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek yağmur suyu hattını yapan ve 1. kat sıcak asfalt serimini gerçekleştiren belediye ekipleri bu bölgenin trafiğe açılması ile birlikte Vefa Küçük Caddesi'ne geçiyor.

80. Yıl Bulvarından başlayarak İl Özel İdare Petrol İstasyonu'na kadar altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapmayı planlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk etapta 80. Yıl Bulvarı Kavşağı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na kadar olan bölümü trafiğe kapatacak.

8 Haziran Salı günü sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak olan bölgede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyecek olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Yağmur suyu hattının da döşeneceği bölgenin yaya kaldırımlarını yenileyerek yüzlerce yeni fidan dikecek olan belediye ekipleri ardından diğer etaptaki çalışmalarına başlayacak.

Bu arada altyapısı yenilenerek 1. kat sıcak asfalt serimi tamamlanan 80. Yıl Bulvarı'nın kapalı olan bölümleri de 8 Haziran Salı günü sabah trafiğe yeniden açılacak.

Yaya kaldırımları yenileme çalışmaları süren bulvara Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hafta içerisinde yeni ağaçlar dikilerek aydınlatma sistemi yenilenecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sıcak asfalt serimi yaptığı bölgelerde yaz aylarında konfor tabakası dökülecek. Bu sayede hem sıcak asfaltın ömrü uzatılacak ve hem de araç sürücülerine daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Kaynak: Habermetre