Vefa Küçük: "Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"
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Vefa Küçük: "Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"

Vefa Küçük: 'Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, divan başkanlığı görevi ile ilgili, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, divan başkanlığı görevi ile ilgili, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı korona virüs sebebiyle online yapmak zorunda yaptıklarını ifade ederek, "Hem Fenerbahçelilere hem Müslüman Türk milletinin ramazanı şerifi hayırlı olsun. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde yad eder karşılarız. Virüsten dolayı bütün dünya sıkıntılar yaşıyor. Kulübümüzde, bizlerde nasibimizi alıyoruz. Bu nedenle nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Başkanlık seçimlerini ertelemek mecburiyetinde kaldık. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığımız istişareler sonucunda İstanbul Valiliği'nin herkese uyguladığı tedbiri kulübümüze de uygulamak kaydıyla 1 kişiye 8 metre kareden az yer ayırmamak ve 300 kişiyi geçmemesi, HES koduyla giriş kaydıyla divan kurulunun yapılmasına müsaade edildi. Ancak şu gün kulübümüzün yüksek divan kurulu üye sayısı 3 bin 200'e ulaştı. Aidat yatıranların sayısı da 2735 kişi. Bu arkadaşlarımızın katılma durumu olduğu ortamda 300 kişiyi geçmeyecek bir toplulukla yüksek divan kurulu seçimlerinin yapılması demokratik ve adil olmayacağı düşüncesiyle bu ay yapılması gereken divan kurulu toplantımızı erteledik. Normal şartla da döndüğümüzde kulübümüzdeki her türlü faaliyetler normale döner, başka yüksek divan kurulu seçimi olmak üzere diğer kurulları yapma imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

"Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"

7 senedir Divan Kurulu Başkanlığı'nı şanlı ve şerefli şekilde devam ettiğini söyleyen Küçük, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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