Vefa Konutları Sahiplerine Teslim Edilmeye Başlandı

Sivas Belediyesinin dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açan Vefa Konutları, tamamlanarak hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın seçimlerden önce dar gelirli vatandaşlar için söz verdiği Kılavuz Bölgesindeki kapalı cezaevinin hemen üst kısmına inşa edilen Vefa Konutları, teslim tarihi olan 4 Eylül'den önce tamamlandı.

Hedeflenen süreden önce tamamlanan konutlar, teslim tarihi olan 4 Eylül'den önce hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Temizlik yaparak eşyalarını yerleştiren vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Evlerini teslim alan vatandaşlar, dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan sosyal konut projesi için Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Proje kapsamında yapılan konutlar 2+1 olarak inşa edildi, 400 konutluk proje içerisinde bir cami, dükkanlar ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor.