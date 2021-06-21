Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı
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Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı

Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Babalar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı'nda bir program düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Babalar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı'nda bir program düzenlendi. Geçtiğimiz Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayan kutlamaları Pazartesi günü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Vefa Konağı'nda vakit geçiren büyüklere karanfil dağıtılarak Babalar Günü kutlandı.

Babalar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Vefa Konağı'nda program düzenlediklerini ve Vefa Konağı'nda olan büyüklerin Babalar Gününü kutladıklarını söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, " Gençlik Merkezimizdeki arkadaşlarımızla beraber büyüklerimizi ziyaret ettik. Büyüklerimizin Babalar gününü kutladık ve sohbet ettik. Büyüklerimiz bizler için çok kıymetli. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimize önem veriyoruz. Büyüklerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımız için önemli hizmetlerimiz var. İhtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılarımıza özellikle ramazan ayında yemek dağıtımlarını yaptık. Evlerinde bakım, tadilat, onarım ve eşya noktasında eksikliklerini gidermeye çalıştık. Organizasyonlarımızı Vefa Konağı'nda olan arkadaşlarımız yapıyor. Ayrıca berber hizmetimizde yine Vefa Konağı'nda bulunuyor. Gazetelerini kitaplarını büyüklerimiz merkezimizde okuyor, ücretsiz olarak çaylarını içiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız. Babalar gününü bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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