Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu
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Koronavirüs, Bilecik

Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu

Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu Muhabbet için 'Muhabbet kuşu' istedi, adını 'Vefa' ismini verdi 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu: "Çok mutlu ve memnun oldum" Bilecik'te yeni tip korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde...

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:48
Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu

Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu

Muhabbet için 'Muhabbet kuşu' istedi, adını 'Vefa' ismini verdi

67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu:

"Çok mutlu ve memnun oldum"

BİLECİK - Bilecik'te yeni tip korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde evden çıkamayan 67 yaşındaki yaşlı kadın, Vefa İletişim Merkezi 112 Hattı'nı arayarak muhabbet kuşu talebini ekipleri yerine getirdi. Kadın muhabbet kuşuna 'Vefa' ismini verdi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu, Vefa İletişim Merkezi 112 Hattı'nı arayarak, tek başına yaşadığını ve yalnızlığını gidermek için muhabbet kuşu alınması talebinde bulundu. Bu talep sonrası Küflüoğlu'nun Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine, "Mavi kanatlı" muhabbet kuşu ile yem almaları için 50 lira verdi. Ekip, kent merkezindeki evcil hayvan dükkanından belirttiği özellikte muhabbet kuşu ve yemini alarak Küflüoğlu'na teslim etti.

Muhabbet kuşuna 'Vefa' ismini verdi

Muhabbet kuşuna "Vefa" ismini vereceğini ifade eden Küflüoğlu, "Bu salgından dolayı dışarı çıkmam yasak. Evde yalnız olduğum için canım sıkılıyordu. "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"ni aradım. Muhabbet kuşu talebinde bulundum onlarda sağ olsunlar talebimi yerine getirdiler. Çok mutlu ve memnun oldum. Daha önce muhabbet kuşu beslemiştim. Onunla birlikte zaman geçireceğim" dedi.

Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu

Kaynak: İHA

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Vefa İletişim Merkezi'ni arayıp muhabbet kuşu istedi, adını da 'Vefa' koydu
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