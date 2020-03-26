Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı - Haberler
22 Mart, Güncel

Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı

İstanbul Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin çalışmalarının başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar kentte 28 bin 371 vatandaşın çağrısının cevaplandırıldığını bildirdi.

26.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:36
Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı

İstanbul Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin çalışmalarının başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar kentte 28 bin 371 vatandaşın çağrısının cevaplandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca, 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların evden dıs¸arı c¸ıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlıgˆın genelgeleri dogˆrultusunda I·stanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa I·letis¸im Merkezlerinin olus¸turduğu anımsatıldı.

Bu merkezlerde 24 saat esasına go¨re hizmet verildiği belirtilen açıklamada, öncelikli risk grubundaki 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların 112, 155 ve 156 c¸agˆrı merkezlerine yaptıkları bas¸vuruların, 39 ilc¸edeki Vefa I·letis¸im Merkezlerine yo¨nlendirildiği anlatıldı.

I·lc¸elerde, kaymakamların koordinasyonunda olus¸turulan I·lc¸e Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandas¸ların ihtiyac¸larını ivedilikle kars¸ılamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın bas¸ladıgˆı 22 Mart 13.00'ten bugu¨n 09.00'a kadar 'Vefa' c¸alıs¸maları kapsamında I·stanbul'da toplam 28 bin 371 vatandas¸ımızın c¸agˆrısı cevaplandırılmıs¸tır. Temel ihtiyac¸larının kars¸ılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandas¸ımızın ihtiyacı giderilmis¸, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandas¸ımıza da gereken bilgiler verilmis¸tir."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu c¸alıs¸malarının en hızlı ve etkin bir s¸ekilde gerc¸ekles¸tirilmesi ic¸in kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimleri, yerel yo¨netimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kurulus¸ları, muhtarlar ve I·stanbullular arasında c¸ok degˆerli bir yardımlas¸ma ve dayanıs¸ma sergilendiği vurgulandı.

Açıklamada, "I·limizde sunulan 'Vefa' hizmetlerinde go¨rev alan bu¨tu¨n kurum ve kurulus¸larımızın yo¨neticileri ve c¸alıs¸anlarına, kıymetli bu¨yu¨klerimiz ve I·stanbullular adına s¸u¨kranlarımızı sunuyoruz. I·yi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu c¸alıs¸malarda bizlere destek veren bu¨tu¨n I·stanbullulara tes¸ekku¨r ediyoruz. Evinde kal I·stanbul." denildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak Haberler
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti? Haberler
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti?
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Haberler
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı Haberler
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz Haberler
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Akgül Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 13:34:24. #1.15#
title