Vefa İletişim Merkezi 28 bin 371 İstanbullunun çağrısını cevapladı İstanbul Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin çalışmalarının başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar kentte 28 bin 371 vatandaşın çağrısının cevaplandırıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin çalışmalarının başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar kentte 28 bin 371 vatandaşın çağrısının cevaplandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca, 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların evden dıs¸arı c¸ıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlıgˆın genelgeleri dogˆrultusunda I·stanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa I·letis¸im Merkezlerinin olus¸turduğu anımsatıldı.

Bu merkezlerde 24 saat esasına go¨re hizmet verildiği belirtilen açıklamada, öncelikli risk grubundaki 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların 112, 155 ve 156 c¸agˆrı merkezlerine yaptıkları bas¸vuruların, 39 ilc¸edeki Vefa I·letis¸im Merkezlerine yo¨nlendirildiği anlatıldı.

I·lc¸elerde, kaymakamların koordinasyonunda olus¸turulan I·lc¸e Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandas¸ların ihtiyac¸larını ivedilikle kars¸ılamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın bas¸ladıgˆı 22 Mart 13.00'ten bugu¨n 09.00'a kadar 'Vefa' c¸alıs¸maları kapsamında I·stanbul'da toplam 28 bin 371 vatandas¸ımızın c¸agˆrısı cevaplandırılmıs¸tır. Temel ihtiyac¸larının kars¸ılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandas¸ımızın ihtiyacı giderilmis¸, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandas¸ımıza da gereken bilgiler verilmis¸tir."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu c¸alıs¸malarının en hızlı ve etkin bir s¸ekilde gerc¸ekles¸tirilmesi ic¸in kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimleri, yerel yo¨netimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kurulus¸ları, muhtarlar ve I·stanbullular arasında c¸ok degˆerli bir yardımlas¸ma ve dayanıs¸ma sergilendiği vurgulandı.

Açıklamada, "I·limizde sunulan 'Vefa' hizmetlerinde go¨rev alan bu¨tu¨n kurum ve kurulus¸larımızın yo¨neticileri ve c¸alıs¸anlarına, kıymetli bu¨yu¨klerimiz ve I·stanbullular adına s¸u¨kranlarımızı sunuyoruz. I·yi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu c¸alıs¸malarda bizlere destek veren bu¨tu¨n I·stanbullulara tes¸ekku¨r ediyoruz. Evinde kal I·stanbul." denildi.

Kaynak: AA