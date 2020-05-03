Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet

Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet
03.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:02

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Çorum Vefa Sosyal Destek Grupları, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Çorum Vefa Sosyal Destek Grupları, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubları, salgın günlerinde vatandaşların ihtiyacına gönüllü olarak koşuyor. Kiminin evine kalp ilaçlarını götürüyorlar, kiminin ise çıkıp alamadığı ekmekleri dağıtıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın ihtiyacına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları, 155, 156 ve 112 numaralı hatlara gelen çağrıları ve talepleri not alıp harekete geçiyorlar, vatandaşlara ihtiyaçlarını temin ediyorlar.

50 bin kişiye hizmet

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan soka çıkma kısıtlamalarının başladığı tarihten bugüne kadar ekipler 50 bin vatandaşın ayağına hizmet götürdü. Vefa grupları sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlara değil sıra çocuklara yönelik de çalışmalara imza attı. 23 Nisan'da çocuklara yönelik sürpriz ziyaretler ve etkinlikler yapan ekipler, ayrıca yetim ve çocuklara da el uzatarak yalnız bırakmadı. Ekipler, zaman zamanda salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını da karşılayarak kendi elleriyle beslediler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haber
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haber
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Haber
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Haber
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Jose Sosa Mesut Özil Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Milli Konya Instagram
Şu an buradasınız: Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:38:04. #1.14#
title