"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu
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"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

23.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:09

ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Tatil için geldiği Türkiye'de, Antalya'nın Alanya ilçesinden ev alan ABD vatandaşı Abdu Hury, Türkiye'de gördüğü yardımseverlikten çok etkilendi. Kovid-19'la mücadele sürecinde Türkiye'deki faaliyetleri de yakından takip eden Hury, "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın yaptığı yardımları ülkesinde uygulamaya başladı.

Washington eyaletinin Seattle kentinde market işleten Hury, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline yüklediği gıda paketlerini, evsizlerin ve ihtiyaç sahibi Amerikalıların yoğun olduğu bir semte götürdü.

Burada kendisine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte ay yıldızlı tişört giyen Abdu Hury, yardım malzemelerini dağıttı.

"Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle teşekkür etmek istedik"

Alanya'da ev almasına yardımcı olan emlakçı aracılığıyla ilçedeki gazetecilerle video konferansla bir araya gelen Abdu Hury, Eritre asıllı Amerikalı bir Müslüman olduğunu söyledi.

Kovid-19'la mücadele eden ülkesine, Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımında bulunmasından çok etkilendiğini dile getiren Hury, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduklarını ifade etti.

Bu nedenle Amerika'da ramazan ayı süresince sürdürdüğü yardımları Türkiye adına yaptığını belirten Hury, "Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bunlardan birisi de ABD oldu. Bunun için Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle Türkiye'ye teşekkür etmek istedik. Yardımları yüklediğim aracımı, Türk bayrakları ile süsledim. Ramazan ayı boyunca ülkemdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve evsizlere Türkiye adına yemek servisi yaptık ve gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Hury, yardım ettiği kişilere 3 yıl önce geldiği Türkiye'yi anlattığını, Türk insanının sıcaklığından ve cömertliğinden bahsettiğini dile getirdi.

Amerika'da iş insanlarına Türkiye'yi görmelerini ve yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini belirten Hury, dağıtılan gıda paketlerini alan kişilerin Türkiye'ye olan sevgisinin de görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Hury, gıda yardımı yaptığı esnada çekilen video ve fotoğrafları da gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde, Türk bayrağı ile süslenen bir otomobilin yanında kurulan stantta yardım malzemelerinin dağıtılması yer alıyor.

Hury ve beraberindekiler, sıraya geçen Amerikalılara giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle yardım dağıtırken, yardımları alanlar Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulunuyor.

'Vefa Grupları'nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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