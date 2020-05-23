"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

23.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:22

ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Tatil için geldiği Türkiye'de, Antalya'nın Alanya ilçesinden ev alan ABD vatandaşı Abdu Hury, Türkiye'de gördüğü yardımseverlikten çok etkilendi. Kovid-19'la mücadele sürecinde Türkiye'deki faaliyetleri de yakından takip eden Hury, "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın yaptığı yardımları ülkesinde uygulamaya başladı.

Washington eyaletinin Seattle kentinde market işleten Hury, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline yüklediği gıda paketlerini, evsizlerin ve ihtiyaç sahibi Amerikalıların yoğun olduğu bir semte götürdü.

Burada kendisine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte ay yıldızlı tişört giyen Abdu Hury, yardım malzemelerini dağıttı.

"Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle teşekkür etmek istedik"

Alanya'da ev almasına yardımcı olan emlakçı aracılığıyla ilçedeki gazetecilerle video konferansla bir araya gelen Abdu Hury, Eritre asıllı Amerikalı bir Müslüman olduğunu söyledi.

Kovid-19'la mücadele eden ülkesine, Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımında bulunmasından çok etkilendiğini dile getiren Hury, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduklarını ifade etti.

Bu nedenle Amerika'da ramazan ayı süresince sürdürdüğü yardımları Türkiye adına yaptığını belirten Hury, "Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bunlardan birisi de ABD oldu. Bunun için Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle Türkiye'ye teşekkür etmek istedik. Yardımları yüklediğim aracımı, Türk bayrakları ile süsledim. Ramazan ayı boyunca ülkemdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve evsizlere Türkiye adına yemek servisi yaptık ve gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Hury, yardım ettiği kişilere 3 yıl önce geldiği Türkiye'yi anlattığını, Türk insanının sıcaklığından ve cömertliğinden bahsettiğini dile getirdi.

Amerika'da iş insanlarına Türkiye'yi görmelerini ve yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini belirten Hury, dağıtılan gıda paketlerini alan kişilerin Türkiye'ye olan sevgisinin de görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Hury, gıda yardımı yaptığı esnada çekilen video ve fotoğrafları da gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde, Türk bayrağı ile süslenen bir otomobilin yanında kurulan stantta yardım malzemelerinin dağıtılması yer alıyor.

Hury ve beraberindekiler, sıraya geçen Amerikalılara giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle yardım dağıtırken, yardımları alanlar Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Gülçin Ergül Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: "Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 15:22:10. #1.14#
title