Vefa grupları gece gündüz görevde
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Şanlıurfa, Güncel, Haber

Vefa grupları gece gündüz görevde

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazan ayının başlaması ve dört günlük sokağa çıkma yasağı...

26.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:05
Vefa grupları gece gündüz görevde

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazan ayının başlaması ve dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle tüm vatandaşlara hizmet ulaştırıyor.

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri dağıtımını tamamlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, gün içinde olduğu gibi sahur vaktinde de vatandaşların yanında oldu. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, talep eden vatandaşların ekmeklerini sahur vaktinde de evlerine ulaştırıyor.

Şanlıurfa'da vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ulaşabildikleri Vefa Sosyal Destek Grupları, il genelinde günde yaklaşık bin kişiye hizmet veriyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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