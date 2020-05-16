Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler
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Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler

Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler Amasya'nın Suluova ilçesi Soku köyünde ikamet eden çocuklar köylerinden geçen vefa grubu aracının önünü keserek ayakları kırık köpekleri için yardım istediler.

Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler
16.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:09

Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesi Soku köyünde ikamet eden çocuklar köylerinden geçen vefa grubu aracının önünü keserek ayakları kırık köpekleri için yardım istediler.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında oluşturulan Suluova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşlara yardım için giderken yolda önünü kesen bir grup çocuklar ayakları kırık yürüyemeyen köpekleri için Suluova Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi konusunda vefa grubundan yardım istediler. Çocukların isteğini geri çevirmeyen vefa grubunun durumu Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirmeleri ile birlikte barınak görevlileri Soku köyüne yola çıktı.

Yaptıkları çalışmalar ile çocuklara sürekli hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgenin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine sahibiz ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile çocuklarımıza sürekli hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Temiz yürekli çocuklarımızın ayağı kırılan köpekleri için yaptıkları çağrı ile birlikte ekiplerimizi Soku köyüne yönlendirdik. Çocuklarımızın bu duyarlı davranışlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Günlerdir köylerinin girişindeki parkta vefa grubunu beklediklerini ve geçerken köpekleri yardım istediklerini söyleyen 11 yaşındaki Erdem Koca ise, "Arkadaşlarım ile birlikte birkaç gündür köyümüzden geçen vefa ekibinin yolunu bekliyorduk. Onları görünce hemen ayağı kırık köpeğimiz için yardım istedik. Onlar da barınak ekibini köyümüze kadar getirdiler. Amasya Valiliği Suluova Kaymakamlığı Vefa Grubunda görev yapan ağabeylerimize ve Suluova Belediyesine teşekkür ederiz. Köpeğimiz sağlına kavuşacağı için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

İki ayağı kırık olan köpek, barınak veteriner hekimi tarafından kontrol altına alınarak tedavisine başlandı.

Vefa grubunun yolunu keserek iki ayağı kırılan köpekleri için yardım istediler

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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