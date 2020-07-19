Vefa grubunun gönüllüsü Fatma hoca, hafta sonları çocukları Kur'anla buluşturuyor
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Vefa grubunun gönüllüsü Fatma hoca, hafta sonları çocukları Kur'anla buluşturuyor

Siirt'te 7 yıldır gönüllü Kur'an-ı Kerim eğitmenliği yapan ve aynı zamanda hafız olan Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Fatma Özbilici, hafta içi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor, hafta sonu da çocuklara Kur'an öğretiyor.

Vefa grubunun gönüllüsü Fatma hoca, hafta sonları çocukları Kur'anla buluşturuyor
19.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:08

Siirt'te 7 yıldır gönüllü Kur'an-ı Kerim eğitmenliği yapan ve aynı zamanda hafız olan Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Fatma Özbilici, hafta içi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor, hafta sonu da çocuklara Kur'an öğretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezinde gönüllü çalışan 24 yaşındaki hafız Özbilici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurslara ara verilince 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü üye oldu.

Kentte ev ev gezerek yardım çalışmalarına katılan Özbilici, hafta sonları da Gençlik Merkezinde 7-12 yaş arası çocuklara Kur'an öğretip etkinlikler düzenleyerek onların gönüllerine dokunuyor.

Özbilici, AA muhabirine, üniversiteyi uzaktan okuduğu için bu faaliyetlerin eğitimine engel olmadığını söyledi.

İnsanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Özbilici, Siirt Gençlik Merkezinde 7 yıldır gönüllü Kur'an-ı Kerim eğitmeni olduğunu aktardı.

"Pandemi nedeniyle kurslarımız kapalı kaldığı süre içinde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde gönüllü olarak görev aldım." diyen Özbilici, şunları kaydetti:

"Gitmediğimiz ev kalmadı. Tüm yaşlılarımızın kalplerine dokunduk, gönüllerinde yer edindik. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için büyük çaba gösterdik. Bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Benim için Kur'an-ı Kerim eğitmenliği çok farklı. Normalleşmeyle sosyal mesafe kuralına uyarak 10'ar kişilik gruplar halinde öğrencilerimizi kabul ettik. Yüz yüze kurslarda Kur'an, masa tenisi gibi etkinliklerle öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz. Tedbir amaçlı az sayıda öğrenci kabul ettik. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı artıracağız."

"Diğer gençlere örnek olmasını diliyorum"

Siirt Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak da Özbilici'nin gayret ve çalışkanlığıyla diğer gençlere örnek olduğunu belirtti.

Kurumun tüm sosyal etkinliklerinde büyük emeği olan Özbilici'nin öğrenciler tarafından da çok sevildiğini dile getiren Toprak, "Vefa Sosyal Destek Grubu ve Genç Kızılay Topluluğu üyesi olarak gönüllü çalışmalara katılıyor. Hafız kızımız eğitimini de aksatmıyor, hafta sonu Gençlik Merkezinde çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Diğer gençlere örnek olmasını diliyorum." dedi.

Öğrenci Hevidar Tuğrul da 3 yıldır Gençlik Merkezindeki kurslara katıldığını, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra satranç da öğrendiğini kaydederek, eğitmeni Özbilici'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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