Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı - Haber
Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli

Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı

Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı Tunceli'de Vefa Sosyal Grupları tarafından hazırlanan antibiyotik etkili ve şifalı olduğu bilinen Gulik Otu yemeği, evden dışarı çıkamayan yaşlılar için özel olarak hazırlanıp, evlerine ulaştırıldı.

19.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:32
Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı

Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı

TUNCELİ - Tunceli'de Vefa Sosyal Grupları tarafından hazırlanan antibiyotik etkili ve şifalı olduğu bilinen Gulik Otu yemeği, evden dışarı çıkamayan yaşlılar için özel olarak hazırlanıp, evlerine ulaştırıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Gelen taleplerin yanı sıra, ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunup yanında yakınları olmayanlara günlük kahvaltı servisi yapıyor. Kahvaltı servisinde hizmeti zirveye çıkartan her türlü detayı düşünen ekipler, gelen talep üzerine doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otunu pişirip yaşlılara ikram etti.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüttüğünü belirten Vali Tuncay Sonel "65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizin isteği üzerine tam mevsimi, Munzur'un Dağlarında yetişen Organik Gulik Otundan yaptıkları yemeği evlerine bıraktılar. Şifa ve afiyet olsun" dedi.

Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti Haber
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti
İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Haber
İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Ankara OSTİM'de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi Haber
Ankara OSTİM'de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 16:02:01. #1.14#
title