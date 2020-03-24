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Altınordu, Zabıta, Ordu

- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti Ordu'da, korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini ileten yaşlı bir vatandaş, nazik konuşması ile izleyenler mest etti.

24.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:20
- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

ORDU - Ordu'da, korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini ileten yaşlı bir vatandaş, nazik konuşması ile izleyenler mest etti.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturan 'Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talepleri yerine getirirken, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hizmetten memnun. Altınordu ilçesinde de zabıta ekiplerine siparişlerini veren 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın?" diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" şeklinde konuşması izleyenleri adeta mest etti.

Ordu Valiliği'nin sosyal hesaplarından da "Böylesine nezaket sahibi, mütevazi büyüklerimizin istekleri yerine getirilmez mi? Sizler, müsterih olun. Devletiniz yanınızda..." etiketiyle paylaştığı o anlar izleyenlerden büyük beğeni topladı.

- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

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