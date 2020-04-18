Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Hüseyin Sarı, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı

Bilecik'te görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, maaşını evine götürdükleri 76 yaşındaki Hüseyin Sarı'nın zeytin ağaçlarını budama talebini de yerine getirdi.

18.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:00
Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı

Bilecik'te görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, maaşını evine götürdükleri 76 yaşındaki Hüseyin Sarı'nın zeytin ağaçlarını budama talebini de yerine getirdi.

Osmaneli ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Sarı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, nisan ayı maaşının çekilmesini talep etti.

Maaşını bankadan çekerek evine kadar götüren görevli Sadettin Kaplan, Hüseyin Sarı'nın isteği üzerine bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarını da budayarak, ağaçların bakımını yaptı.

Sarı, yaptığı açıklamada, maaşını getiren ve ağaçlarını budayan görevlilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız virüs salgını nedeniyle devlet bizden sokağa çıkmamamızı istedi. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz, bu sıkıntılı günlerde Osmaneli Kaymakamlığı bizi yalnız bırakmadı. Maaşımı evime kadar getirdiler, ekipteki imam efendiden bahçemde bulunan ağaçları budamasını istedim. Sağ olsun o da hemen budamış. Çok sevindim, memnun oldum, Allah ondan razı olsun."

Kaynak: AA

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