Vefa Grubu normalleşme sürecinde de yüz güldürüyor Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşa hizmet sunan sağlık personelinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, normalleşme sürecinde de çalışmalarıyla yüz güldürüyor.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşa hizmet sunan sağlık personelinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, normalleşme sürecinde de çalışmalarıyla yüz güldürüyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde sağlık müdürlüklerince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türkiye'nin salgın mücadelesine gerek sahada gerekse de sağlık kuruluşlarında yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da görev yapan 118 ekip, 17 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet sunuyor.

Vatandaşların ilgili hatlara yaptığı ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetini normalleşme sürecinde de ayaklarına kadar götürüyor.

Vatandaşın sağlık hizmeti talebi karşılanıyor

Bağlar İlçe Sağlık Müdürü Serkan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın koordinasyonuyla hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da en güzel şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde oluşturulan ekiplerin hizmetini sürdürdüğünü dile getiren Sağlam, vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek ekiplerce karşılandığını aktardı.

Sağlam, hastalara pansuman, sonda değişimi, enjeksiyon, muayene hizmetleri olmak üzere gereken hizmetin ekiplerce verildiğini dile getirerek, sahaya çıkan ekiplerin bu hizmetlerin yerine getirilmesinde görev aldığını, yüzlerce kişiye sağlık hizmetinin ulaştığını aktardı.

"22.00'ye kadar ekiplerimiz dışarıda hizmet veriyor"

Ekipte görev alan Uzman Dr. Oğuz Saraçoğlu, hastalardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek, genelde kronik hastaların ilaç taleplerini karşıladıklarını, yeni gelişen şikayetleri değerlendirdiklerini, uygun görüldüğü takdirde evlerine giderek hastanın muayene ve tedavilerini yaptıklarını aktardı.

Saraçoğlu, semptomlara göre durumlarını değerlendirdiklerini dile getirerek, "Acil bir durum olarak değerlendiriyorsak kişiyi 112'ye yönlendiriyoruz ya da 112'yi hastaya yönlendirebiliyoruz. Onun dışında acil olmayan durumlarda ise gerekli müdahaleyi yapıyoruz. 24 saat boyunca değerledirmeler yapılıyor, gece 22.00'ye kadar da ekiplerimiz dışarıda hizmet veriyor." dedi.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamayan ve ekiplerce tedavisi evinde yapılan Halide Alkan (65), sunulan sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA