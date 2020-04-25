Vefa Grubu'nda çalışanların çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Necati Şentürk, Güncel, Haber

Vefa Grubu'nda çalışanların çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ev ev dolaşarak vatandaşlara hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çocuklarına kitap ve oyuncak hediye etti.

25.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:21
Vefa Grubu'nda çalışanların çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ev ev dolaşarak vatandaşlara hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çocuklarına kitap ve oyuncak hediye etti.

Vali Şentürk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çocuklarına çeşitli kitaplar alarak tek tek imzaladı.

Çocuklara evde kalmaları konusunda kısa notlar ve tavsiyeler de yazan Şentürk, kitap ve oyuncakların Vefa Grubunda yer alan görevlilerin çocuklarına ulaştırılmasını istedi.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların her türlü ihtiyacı için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, evlerinde çocuklarıyla yeteri kadar vakit geçiremediğini söyledi.

Çocuklara sürpriz yapmak istediğini kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan personelimiz, çocuklarıyla ve aileleriyle fazla zaman geçiremiyorlar. Biz de onların çocuklarına ulaşmak istedik, onları çok seviyoruz, onları unutmuyoruz. Özveriyle çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının evde zamanlarını daha anlamlı geçirmelerini sağlamak bakımından birer kitap gönderiyoruz. Daha küçük olan yavrularımıza da oyuncaklar hediye ettik."

Şentürk, evinde kalan her çocuğa teşekkür ederek, "Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça çocuklarımızdan ve gençlerimizden dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Bu sürecin üstesinden evde kalarak geleceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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