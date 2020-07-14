Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında
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Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.

Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında
14.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:46

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol şartıyla tahliye edilen Eren Yıldırım ile Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün koruması müşteki polis memuru B.K. ve tarafların avukatları geldi.

Yıldırım, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Olayda arbede yaşanmadığını savunan Yıldırım, "Müdahalemizde karşılıklı hakaret de olmadı." dedi.

Müşteki polis memuru ise olay günü yaşananları anlatıp deşifre ve rencide olduğunu belirtti. B.K, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

B.K'nin avukatları da olayın "planlı" olduğunu öne sürerek, sanık Yıldırım'ın tutuklanmasını talep etti.

Yıldırım'ın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Yıldırım hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırıp eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmış, diğer 3 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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