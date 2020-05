Vefa Grubu'na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı ADANA'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınması kararı çıkartıldı.

ADANA'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınması kararı çıkartıldı.

Olay, önceki akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek ekibi ile bu sırada yoldan geçen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım arasında tartışma çıktı. Kaymakam Bingöl ve koruması tartışmayı engellemeye çalıştı. Çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşini gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ÇELİK, TEPKİ GÖSTERDİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Adana'da vatandaşlarımıza hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile vefa sosyal destek gruplarına sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar, Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar. Bütün Adanalıları, milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan vefa sosyal destek gruplarına sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.YENİDEN GÖZALTI KARARIEren Yıldırım ifadesinde, ailesi ile yürüyüş yaparken kaymakamlık önündeki TIR'ı gördüğünü, merak edip oradaki görevlilere ne yapıldığını sorduğunu ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığını söyledi.İL BAŞKANI ZİYARET ETTİSaldırının ardından Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ay, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına çiçek vererek 'geçmiş olsun' dedi. Ziyaretin ardından konuşan Ay, "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınıyor, yaşananları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Gece- gündüz demeden yardıma muhtaç kişilere ulaşan, mağdur durumdaki herkesin kapısını çalan bu gruba yapılan saldırı hepimizi çok üzdü. Bu ülkede yapılan her iyiliği kötüleyen CHP'li yöneticilerin aldığı tavrı da halkımızın takdirine bırakıyorum. Olay şu anda yargı aşamasında, bir hukukçu olarak konuşmam doğru olmaz, ancak bu saldırı girişiminin cezasız kalmaması için takipçi olacağız. Kaymakamımızın saldırı anında burada olmadığı yönünde çıkan bilgiler tamamen asılsızdır. Kendisi saat 22.00 olmasına rağmen görevinin başındadır" dedi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine Eren Yıldırım için yeniden gözaltına alınması için karar çıkartıldı.

Kaynak: DHA