Vefa Grubu, Mehmetçik'ten şehit ailelerine ziyaret
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Vefa Grubu, Mehmetçik'ten şehit ailelerine ziyaret

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vefa Grubu, Mehmetçik'ten şehit ailelerine ziyaret
24.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:10

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti. Bu kapsamda ekipler, ilk olarak 18 Haziran 2015 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde eğitim sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Arif Güneş'in Yazıkonak beldesindeki evine gitti. Burada Güneş ailesinin bayramını kutlayan ekipler anne Saliha Güneş'e çiçek verdi. Güneş ailesi ise kendilerini ziyaret eden ekiplere, şeker ve kolonya ikram etti. Daha sonra ekipler, merkeze 14 kilometre uzaklıkta olan Pelte Köyü'ne geçerek, 16 Şubat 1993 tarihinde Mardin'in Derik ilçesi Dumanlı Köyü'nde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Özcan Kırmızıgül'ün baba ocağını ziyaret etti. Kendilerinin hiç yalnız bırakılmadığını ifade eden Baba Seyfettin Kırmızıgül ise şehit oğlunun tuttuğu günlüğünden bahsederken duygu dolu anlar yaşadı.

"Biz devletimizden razıyız"

Mehmetçik'in kendilerini her fırsatta arayıp ziyaret ettiğini ifade eden Şehit Güneş'in babası Abdullah Güneş, "1'i kız olmak üzere toplamda 8 çocuk babasıyım. Oğlum, 18 Haziran 2015 tarihinde İzmir'de rahmetli oldu. Jandarma, her bayramda, Anneler ve Babalar Günü'nde de bizi ziyaret ediyor, diğer zamanlarda da telefonla arayarak bir eksiklerimizin olup olmadığını soruyorlar. Her zaman bizlerin yanındalar, ondan hiç kimsenin bir şüphesi de olmasın. Biz devletimizden razıyız, Allah da razı olsun. Allah, bizi devletsiz bırakmasın" dedi.

Şehit Güneş'in Annesi Saliha Güneş ise herkesin iyi bir bayram geçirmesi temennisinde bulunarak kendilerini evlerinde ziyaret eden jandarmaya dua etti.

"27 senedir hiç aklımdan çıkmıyor"

Şehit oğlunun tuttuğu günlüğünü okuyan ve 33 operasyona katıldığını yazdığını anımsatan baba Seyfettin Kırmızıgül, o anları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Bayramda Jandarmanın kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduklarını dile getiren Kırmızıgül, "Oğlum günlük tutmuş, tuttuğu günlükte 33'üncü operasyon sonrasında şehit düşüyor. Çok şerefli bir iş ama baba ve anne dayanamıyor. Tam 27 senedir hiç aklımdan çıkmıyor, bazen Özcan buradan çıkıp gelecek diyorum. Jandarmamız da hep gelip halimizi hatırımızı soruyorlar, Allah hepsinden razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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