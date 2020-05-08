Vefa grubu, ikizlerinin doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebini yerine getirdi
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Vefa grubu, ikizlerinin doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebini yerine getirdi

Vefa grubu, ikizlerinin doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebini yerine getirdi
08.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:47

Van'ın Başkale ilçesinde ikiz çocuklarının doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebine kayıtsız kalmayan Vefa Sosyal Destek ekibi, 8 yaşındaki Muhammed ve Zeynep Furat'a sürpriz yaparak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde ikiz çocuklarının doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebine kayıtsız kalmayan Vefa Sosyal Destek ekibi, 8 yaşındaki Muhammed ve Zeynep Furat'a sürpriz yaparak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

İlçenin Hafiziye Mahallesi'nde yaşayan Netice Furat, ikiz çocukları Muhammed ve Zeynep Furat'ın doğum gününü kutlamak istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak çocukları için doğum günü pastası isteyen anne için çalışma başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın kendileri için hazırladığı doğum günü hediyeleri ile pasta hazırlayan ekip, ailenin yaşadığı eve gitti.

Ekip, 8 yaşına giren ikizlerin doğum gününü kutlayarak mutluluklarına ortak oldu.

Anne Furat, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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