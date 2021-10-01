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Vefa ekiplerinin ziyaretleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vefa ekiplerinin ziyaretleri sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerleri yarınlara taşımamızı sağlayan büyükleri ziyaret etti hasbihal ettiler.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerleri yarınlara taşımamızı sağlayan büyükleri ziyaret etti hasbihal ettiler.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Vefa Projesi kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimizi ziyaret ettiler. Yaşlılarla sohbet eden ekipler taleplerini dinledi, hayır dualarını aldı. - DÜZCE

Vefa ekiplerinin ziyaretleri sürüyor

Vefa ekiplerinin ziyaretleri sürüyor

Vefa ekiplerinin ziyaretleri sürüyor

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