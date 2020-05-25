Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Adıyaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Adıyaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
İl Müftülüğü bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini sürdürüyor.
Görevliler ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağikan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Pulat ve eşi Fahriye Pulat'ın (65) yardımına koştu.
Torunlarının telefon etmesi üzerine ekipler, bayramını kutladığı Pulat çiftinin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını giderdi.
Kent merkezinde de ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ailelere çeşitli hediyeler de verdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA