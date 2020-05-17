Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 17 bin 361 kişinin ihtiyacını karşıladı
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Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 17 bin 361 kişinin ihtiyacını karşıladı

Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 17 bin 361 kişinin ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 17 bin 361 kişinin ihtiyacını karşıladı
17.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:18

Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 17 bin 361 kişinin ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden çıkamayan çok sayıda kişi, Ardahan ve Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmetin aksamada götürüldüğünü söyledi.

Kentte 9 bin 565 kişiye yardım ulaşıldığını aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Kısa sürede 10 bin insanımıza ulaşmış olacağız. Vefa ekiplerimiz bu konuda büyük çaba sarf ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Nüfus dağılımına göre Ardahan olarak çok sayıda insanımıza ulaşmış olduk. Vatandaşımızın her talebine ekiplerimiz koştu, koşmaya da devam edecek. Vatandaşımız yeter ki kurallara uysun. Bu salgınla ancak bu şekilde baş edebiliriz."

Masatlı, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün belirli saatlerde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların kendilerine ayrılan süreyi iyi değerlendirmelerini istedi.

Kars'ta da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik ekip, kentte bugüne kadar 7 bin 796 kişiye ulaşarak söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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