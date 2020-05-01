Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı
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Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı

Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı
01.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:48

Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 14 bin 396 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 14 bin 396 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Ardahan ve Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yeni kişilere ulaşmanın ve söz konusu kişilere devletin sıcak eli olarak hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte 7 bin 515 kişiye ulaşıldığını aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Çağrılara uyup zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ve bu konuda duyarlı davranan Ardahanlıların rolü tabi ki önemli. İlk günde dediğim gibi bu süreci en az hasarla atlatacağız. Vatandaşımız üzerine düşeni yapıyor. Çünkü bu salgınla devlet ve millet iş birliği ile baş etmek mümkündür. Vatandaşımız bu duyarlılığı gösterdikçe biz de devlet olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın çabasındayız."

Kars'ta da valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, bugüne kadar 6 bin 881 kişiye ulaşarak, söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi. Böylece Ardahan ve Kars'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 14 bin 396 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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