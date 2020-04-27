'Vefa' ekibinin güvercin seferberliği AYDIN'ın Söke ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez de güvercin için seferber oldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez de güvercin için seferber oldu. Ayağına batan taşın çıkarıldığı güvercin, doğal ortamına bırakıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kaymakamlıklar bünyesinde polis, jandarma, sağlıkçı, öğretmen, din görevlisi ve zabıta gibi görevlilerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, haftalardır sokağa çıkma yasağı olan kişilerin yardımına koşup, her türlü ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Söke'de Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez güvercin için seferber oldu. Söke Kaymakamlık hizmet binasının penceresine konan, ayağına taş battığı ve uçamadığı belirlenen güvercin, görevliler tarafından alındı. Güvercinin ayağına batan taş, makasla çıkarıldı. Güvercin, daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı. Görevliler, bu anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: DHA