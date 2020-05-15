Vefa ekibine yönelik hain saldırıyla ilgili 38 gözaltı
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Vefa ekibine yönelik hain saldırıyla ilgili 38 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu aracına düzenlenen hain saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı.

Vefa ekibine yönelik hain saldırıyla ilgili 38 gözaltı
15.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:29

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu aracına düzenlenen hain saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Ekibi, yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, 1 vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir" denildi.

HDP İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de gözaltında olduğu öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

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