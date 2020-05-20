Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı VAN'ın Özalp ilçesinde yardım götürdükleri mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına yönelik düzenlenen, biri belediye personeli 2 sivilin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan 37...

Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

VAN'ın Özalp ilçesinde yardım götürdükleri mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına yönelik düzenlenen, biri belediye personeli 2 sivilin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan 37 şüpheliden 29'u serbest kaldı. Gözaltı süreleri uzatılan 8 şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili de gizlilik kararı alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 14 Mayıs'ta yardım götürüldü. Öğle saatlerinde ilçeye dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Mehmetalan Mahallesi yakınlarına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Arkadan gelen araçtaki kişiler, Vefa grubunun aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile yolda araca aldıkları Kinyaz Karlıoğlu (60) isimli vatandaş şehit oldu. Belediye çalışanı Taner Temizel ise yaralandı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 29 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi uzatılan 8 şüphelinin sorguları sürerken, olayla ilgili de gizlilik kararı alındı.

Kaynak: DHA