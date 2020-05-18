Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı
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Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.

Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı
18.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:29

Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.

Bin 440 kişinin yaşadığı Albayrak Mahallesi, 4 Mayıs günü mahallede ikamet eden ve İstanbul temaslı bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yapılan korona testinin pozitif çıkması üzerine aynı aileden 5 kişi daha virüsten dolayı tedavi altına alınmıştı. Mahallede korona virüs vakalarının artması üzerine harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verirken, jandarma ekipleri tarafından da mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlara ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolisi yardımı yapıldı.

Mahalle Muhtarı Mazhar Güngör, mahallelerinin karantina altında olduğunu belirterek, "Sağ olsun kaymakamımız ve belediyemiz bizlere bugün yardım göndermişler. Bu yardımı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Cenab-ı Allah devletimizi korusun. Bizim devletimiz büyük bir devlettir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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