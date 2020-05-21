Vefa ekibinden en çok "seyahat izin belgesi" için yardım istediler
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Vefa ekibinden en çok "seyahat izin belgesi" için yardım istediler

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubundan en çok seyahat izin belgesi için yardım istedi.

Vefa ekibinden en çok
21.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:06

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubundan en çok seyahat izin belgesi için yardım istedi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kentte oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ve jandarmadan 4 bin 106 personelin görevlendirildiği Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan 175 bin 634 çağrıdan 174 bin 182'sini özveriyle sonuçlandırdı.

Merkezdeki 40 kişilik vefa çağrı yöneticilerinin cevaplandırdığı çağrıların 75 binini seyahat izni, 36 binini bankacılık işlemleri, 26 binini gıda ve temizlik talepleri oluştururken, bilgi almak ve benzeri istekler için de çok sayıda yardım talebinde bulunuldu.

Ramazan ayı ile ihbarlarda çeşitlilik arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vefa programının başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Vefa ekiplerinin iki ya da üç kişiden oluştuğuna değinen Çalışkan, vatandaşlara her konuda yardımcı olduklarını bildirdi.

Ramazan ayının girmesiyle ihbarlarda da çeşitliliğin arttığını anlatan Çalışkan, "Çocuklarıyla iftara başka bir ilçeye gitmek isteyen 15 aile bizden seyahat izin talebinde bulundu. Sahur için ekmek talepleri oluyor." diye konuştu.

Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de Antalya'nın Kepez ilçesinde iki aylık süreçte 110 bin vatandaşın başvurusunu alan Vefa Destek Grubu'nun ihtiyaçları yüzde 100 karşılama başarısına ulaştığını dile getirdi.

Bu başarıyı bin kişinin kolektif çalışma anlayışıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Özgödek, "Bundan sonraki süreçte de Kepez Vefa Destek Grubu olarak çalışmalarımızı aynı heyecan, hız ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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