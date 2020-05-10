Vefa ekibinden Derikli kadınlara Anneler Günü kutlaması
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Vefa ekibinden Derikli kadınlara Anneler Günü kutlaması

Vefa ekibinden Derikli kadınlara Anneler Günü kutlaması
10.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:42

KORONAVİRÜSLE mücadelede görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, Mardin'in Derik ilçesindeki kadınların Anneler Günü'nü düzenledikleri etkinlikle kutladı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, Mardin'in Derik ilçesindeki kadınların Anneler Günü'nü düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında yaşlı ve kronik hastalara yönelik destek çalışmalarını sürdürürken, Anneler Günü nedeniyle kadınlara sürpriz kutlama programı düzenledi. Ekipler, ilçede yaşayan 10 çocuk ve 93 torun sahibi Hatun Abukan (100), 5 çocuk annesi Zinni Çeviren (108) ile 4 engelli çocuk annesi Aynur Abik'i (52), beraberinde getirdikleri çeşitli hediyelerle ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Vefa ekibinin kendileri için düzenlediği Anneler Günü kutlamasından dolayı duygulanan kadınlar, böylesi bir günde unutulmamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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