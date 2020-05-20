Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttı Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince 90 bin maske dağıtıldı.

Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince 90 bin maske dağıtıldı. Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Silopi Gençlik Merkezi'nde gönüllülerin çalışmalarıyla maske üretimi sürüyor. İlçede üretilen maskeler, koronavirüsle mücadelede yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, ilçede görev yapan kamu personellerinin de aralarında bulunduğu 90 bin kişiye maske ulaştırdı. Kaynak: DHA