Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Kars, Güncel

Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu

Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 4 bin 770 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:58
Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu

Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 4 bin 770 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda kişi 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Kars'ta Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte oluşturulan 314 kişilik Vefa ekibi bugüne kadar 4 bin 770 talebe cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.

Vali Türker Öksüz, yaptığı açıklamada vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek, "Kıymetli büyüklerimiz tarafından Valiliğimize iletilen PTT, sağlık, sosyal hizmetler gibi talepler, Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediliyor. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Polat İrem Derici Şeyma Subaşı İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:45:33. #1.14#
title