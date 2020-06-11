"Vefa ekibi" Doğu'da ihtiyaç sahiplerine yardıma koşmayı sürdürüyor
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"Vefa ekibi" Doğu'da ihtiyaç sahiplerine yardıma koşmayı sürdürüyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

11.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:24

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Valiliklerin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal süreçte de kentteki özellikle yaşlı ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Söz konusu çalışmanın her gün hassasiyetle gerçekleştiğini, kentte 12 bin 639 kişiye ulaşıldığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ulaştığımız kişi sayısı, ilimizin nüfusuna göre son derece önemli. Görevini titizlikle yapan ekiplerimize ve kurallara uyan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Süreci bu ana kadar sorunsuz tamamladık. Vatandaşımızdan devlet olarak isteğimiz, salgınla mücadelede kurallara uymasıdır. Biz ise yani devlet olarak, gece gündüz demeden vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Yeter ki kurallara uyalım. Yeni süreci de inşallah sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Tabii ki bu vatandaş ve devlet işbirliği ile mümkün. Şükürler olsun salgınla mücadelede Ardahan'daki devlet ve millet birlikteliği bizi gururlandırıyor."

Vefa ekiplerin kurulduğu günden beri, özellikle yaşlılara ve hastalara pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Masatlı, yaşlı ve hastaların aynı zamanda dualarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kars'ta da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa ekibi, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmayarak hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını gideriyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, kentte bugüne kadar 12 bin 812 kişiye ulaşarak söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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