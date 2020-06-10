Vefa ekibi, bu kez otomobil tamir etti
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Vefa ekibi, bu kez otomobil tamir etti

Vefa ekibi, bu kez otomobil tamir etti Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobili arıza yapan, telefonunun şarjı biten şahsı, tesadüf eseri yoldan geçen Vefa Sosyal Destek Grubu fark etti, aracın tamirini yaptı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aracıyla köyden ilçeye seyir halindeyken...

10.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:47

Vefa ekibi, bu kez otomobil tamir etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobili arıza yapan, telefonunun şarjı biten şahsı, tesadüf eseri yoldan geçen Vefa Sosyal Destek Grubu fark etti, aracın tamirini yaptı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aracıyla köyden ilçeye seyir halindeyken otomobili arıza yapan, telefonunun şarjı biten şahsa, tesadüf eseri yoldan geçen Vefa Sosyal Destek Grubu yardım etti.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Ulukale köyünden, Çemişgezek'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Fahri Anlıaçık'ın aracı yolda arıza yaptı.Telefonunun şarjı da biten sürücü Anlıaçık yol kenarında beklerken, tesadüf eseri valilik ve kaymakamlık koordinesinde hizmet veren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri geldi.Grupta yer alanlardan birinin araç tamiri ile ilgili bilgisi olmayı nedeniyle Anlıaçık'a yardım etti, otomobil çalışır hale geldi. İlçe merkezine kadar getirilen aracın daha sonra detaylı bakımı yapıldı.

İlçeye alışveriş yapmak için yola çıktığını aktaran Fahri Anlıaçık," Yolda aracım arıza yaptı. Aksilik bu ya, telefonumun şarjı da tükenmişti. Vefa Sosyal Destek Grubu imdadıma yetişti. Ekipler aracımın tamiriyle yaklaşık bir saatten fazla uğraştılar. O sırada köylüm olan Uğur Doğan kardeşimde yardıma geldi. Sağ olsun o da destek verdi. Hep beraber arabamı tamir ederek beni Çemişgezek ilçesine kadar ulaştırdılar. Gerçekten de şu an daha iyi anlıyorum ki, Vefa Sosyal Destek Grubu görevini ciddiyetle yapıyor. 3 aydan beri bu görevi layıkıyla yaptıkları gibi şu anda da yaptı. Bundan sonra da yapacağından kalpten inanıyorum. Dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna ve onun yetkililerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin" dedi.

Vefa ekibi, bu kez otomobil tamir etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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