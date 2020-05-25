"Vefa ekibi" bayramda da yardıma koştu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da yoğun mesai harcıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da yoğun mesai harcıyor.

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Ramazan Bayramı'nda da ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ulaştırdı.

Kaymakamlık ya da ihbar hatlarından kendilerine ulaşan adreslere giden görevliler, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

Vefa ekibi, bayramın ilk günü kendilerine ulaşan 2 bin 502 kişinin ihtiyacını karşıladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü görev alan Efeler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Osman Turan, "Birinin bunu yapması gerekiyordu o da benim. Bayramda çalışmak çok keyifli. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Şoför olarak çalışan Ertuğrul Demirsoy ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım ettikleri için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Güvenlik görevlisi Berna Karadağ da "Bayramda çalıştığımız için gocunmuyoruz çünkü bu çok vefalı bir duygu." diye konuştu.

Bekçi Kazım Koyuncu ise bayram günü yardım ulaştırmanın ayrı bir duygu kattığını dile getirdi.

Kaynak: AA