Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti
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Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti

Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 yaşındaki Mürvet Şener isimli kadının bahçesindeki otları biçti.

01.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:23

Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 yaşındaki Mürvet Şener isimli kadının bahçesindeki otları biçti.

Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ilaç ve gıda gibi talepleri başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını gideriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri, Erciş Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından kısa süre karşılanıyor. Çalışmalarına 7/24 devam eden Erciş Vefa Sosyal Grubu, ilçenin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Mürvet Şener'in bahçesindeki otların biçilmesi talebi üzerine hemen harekete geçti.

Erciş Vefa sosyal Destek ekibi, yanlarında getirdikleri tırpan ve ot biçme makinesiyle bahçedeki otları biçti. Daha sonra otları toplayarak bahçeyi temiz bir hale getiren ekip, Mürvet Şener'in hayır dualarını aldı.

Mürvet Şener, bahçesindeki otların çok büyüdüğünü belirterek, "Otları biçecek kimsem olmadığı için öyle duruyor. Ben de bahçemde rahatça dolaşamıyorum. Bu sebeple bahçemdeki otları biçen ekipten Allah razı olsun" dedi.

Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti

Kaynak: İHA

Manşet

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