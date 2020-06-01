Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti
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Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti

Van'ın Erciş ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 80 yaşındaki Mürvet Şener'in bahçesindeki otları biçti.

Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti
01.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:14

Van'ın Erciş ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 80 yaşındaki Mürvet Şener'in bahçesindeki otları biçti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı bulunup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek evlere teslim ediliyor.

İlçenin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mürvet Şener, 112 Acil Destek Hattını arayarak bahçesindeki otların biçilmesi için yardım talep etti.

Bunun üzerine Şener'in evine giden ekipler, beraberlerinde götürdükleri tırpan ve makine yardımıyla bahçedeki otları biçip temizledi.

Şener, ilgilerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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