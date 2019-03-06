Vefa Dolu Yarışma

-ORGANİZASYONA 21 FARKLIEKİPTEN400'ÜN ÜZERİNDE YEMENİ KATILDI

Organizasyonun açılış ve ödül seremonilerinde halk oyunlarına 50 yılı aşkın süredir hizmet eden halk oyunları üstatlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Şehitkamil Belediyesinin katkılarıyla Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ileTürkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğininişbirliği içerisinde düzenlenen2019 YılıKulüpler ArasıHalk Oyunları İl Yarışması 6 farklı kategoride 22 ekibin katılımıyla düzenlendi. Kamil Ocak Spor Salonunda şenlik havasında geçen ve Gazianteplilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada 400'ün üzerinde lisanslı sporcu mücadele etti. Organizasyon esnasında Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, Gaziantep Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetimve teknik kurulu üyeleri ve çok sayıda spor kulübü yöneticisi şampiyon yemenileri yalnız bırakmadı. Yarışmaların ödül seremonileri esnasında Gaziantep Halk Oyunlarına 50 yılı aşkın süre hizmet etmiş usta oyuncu ve müzisyenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

BU KÜLTÜRE HİZMET EDEN HERKES BÜYÜK BİR TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR

Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Açılış Seremonisinde konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Metin Alati, halk oyunları özelinde kültürel faaliyetlerehizmet eden herkesin büyük bir teşekkürü hak ettiğini ifade etti. İl Temsilcisi Alati, şunları söyledi:

"Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışmasını bu yıl da büyük bir ilgi ve coşkuylagerçekleştiriyoruz. Organizasyon süresi boyunca 400'ün üzerinde halk oyuncumuzu sahnede misafir edeceğiz. Halk oyunları özelinde kültürel faaliyetlere hizmet eden herkes büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu organizasyonun düzenlemesinde Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleri var. Ben tüm camiamız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Bültenler