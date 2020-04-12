Vefa destek telefonunu Başkan Ercan açtı
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Sincan, Güncel

Vefa destek telefonunu Başkan Ercan açtı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Vefa Destek Merkezine gelen telefonu açarak evden çıkamadığı için doğalgaz alamayan bir vatandaşın talebine yanıt verdi.

12.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:38
Vefa destek telefonunu Başkan Ercan açtı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Vefa Destek Merkezine gelen telefonu açarak evden çıkamadığı için doğalgaz alamayan bir vatandaşın talebine yanıt verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, büyük bir özveri ile çalışan Vefa destek ekibinin iletişim merkezine ziyarette bulunarak ekibe destek verdi. Çalışmaları inceleyen Başkan Ercan, işleyiş hakkında bilgi aldı. Ercan, daha sonra merkeze gelen bir telefonu açarak evden çıkamadığı için doğalgaz alamayan bir vatandaşın talebine yanıt verdi. Mustafa isimli vatandaşın adresini not alan Ercan, doğalgaz alarak vatandaşa kartını bizzat teslim etti. Ercan'ı karşısında gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ercan, "Çok ciddi bir salgın ile karşı karşıyayız. Bu korona virüsü ile hep birlikte mücadele edeceğiz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sincan Belediyesi vefa destek ekibi, bugüne kadar günlük ortalama 700- 800 ailenin eczane, market alışverişi gibi bir dizi ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, halkın sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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